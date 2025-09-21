**مارك ريتشاردسون: الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرار تاريخي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

علق السفير البريطاني في مصر، مارك برايسون ريتشاردسون، على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، اليوم، مؤكداً أن الخطوة تعد قراراً تاريخياً، يستند بقوة إلى حق الشعب الفلسطيني الراسخ في تقرير مصيره.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم، قرار بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، من أجل إحياء الأمل في السلام وحل الدولتين.

وقال سفير بريطانيا في القاهرة، في بيان، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولية منسقة تهدف إلى بناء توافق حول إطار للسلام، من شأنه أن يضع الأسس لحل الدولتين، من خلال معالجة مسائل الحوكمة والأمن وإدخال المساعدات ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع السفير البريطاني أن مصر، بصفتها وسيطاً في وقف إطلاق النار والمسار الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، تلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة.

وأكد ريتشاردسون أن المملكة المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع مصر وحلفائها الآخرين من أجل تحقيق سلام دائم.

وقال السفير البريطاني: أتطلع إلى التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية بينما تسعى بلداننا لتحقيق هذا الهدف المشترك.