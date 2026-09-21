تعليم القليوبية: إحالة مدير ومعلمي مدرسة ابتدائية بقها للتحقيق العاجل

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أجرى الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة تفقدية مفاجئة لمدرسة الحسانية الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة قها التعليمية؛ للوقوف على مدى التزام المدرسة بالتعليمات الوزارية وانضباط المنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي.

يأتي ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام عبد الفتاح، وفي إطار الجولات الميدانية الصارمة لضبط سير العملية التعليمية والمتابعة المستمرة للمدارس.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه خلال الجولة تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية والمبنى المدرسي، إذ رصد عدة ملاحظات وسلبيات تتعلق بتدني مستوى الانضباط الإداري، والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، وعدم الالتزام الكامل بالتعليمات بالشكل المطلوب.

وتابعت المديرية: "بناءً على ما شهده من تراخٍ لا يخدم مصلحة الطلاب، أصدر الدكتور ياسر محمود قرارًا فوريًا بإحالة مدير المدرسة وجميع المعلمين المقصرين إلى الشئون القانونية للتحقيق العاجل".

وأكد مدير تعليم القليوبية، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير يمس مسيرة التعليم بالمحافظة، وأن المحاسبة ستكون حاسمة لكل من يثبت إهماله في واجباته المهنية.

وشدد على أن الجولات المفاجئة ستستمر وتتكثف بجميع الإدارات التعليمية لضمان خلق بيئة تربوية جاذبة ومنضبطة.

ووجه مدير التعليم بالقليوبية، مدير الإدارة التعليمية بقها بمتابعة المدرسة وتلافي كل الملاحظات التي تجرى رصدها فورًا لضمان انتظام الدراسة بها بشكل يليق بأبنائنا الطلاب.

وأكد أن الانضباط هو الركيزة الأساسية لتعليم حقيقي، ولن نسمح بأي تقاعس داخل محراب العلم؛ فالنزول للميدان هدفه الإصلاح ومحاسبة المقصرين لضمان مستقبل أفضل لأبناء القليوبية.