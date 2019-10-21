أفغانستان: مقتل 38 عنصرا من قوات الأمن ومسلحي طالبان جنوبي البلاد

أعلنت شرطة إقليم (أوروزجان) الأفغاني، مقتل 20 عنصرًا من قوات الأمن و18 مقاتلًا أخرًا من حركة (طالبان) بمنطقة (جيزاب)، وذلك في ثاني أيام للاشتباكات بين الجانبين بالإقليم الواقع جنوبي البلاد.

وقال قائد شرطة الإقليم الخطاب خنجاري - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين - : "إنه تم إنزال القوات الخاصة الأفغانية (الكوماندوز) عبر الجو بالمنطقة أمس الأحد، الأمر الذي أسفر عن مقتل سبعة منهم، فضلًا عن مقتل 8 آخرين من قوات الأمن النظامي و5 ضباط شرطة".

وأضاف خنجاري: "أن الغارات التي شنتها القوات الأفغانية على مدار ال48 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل 18 مسلحًا تابعا لـ(طالبان) ، فضلًا عن إصابة 22 آخرين"، مشيرًا إلى أن حركة (طالبان) تكبدت بالفعل خسائر فادحة قبل شن هجمات القوات الأفغانية على الإقليم، لافتًا إلى أن الاشتباكات التي بدأت بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين.

يُذكر أن الاشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي (طالبان) قد وقعت على بعد 5 كيلومترات من مقري المجمع السكني الذي يقيم به حاكم الإقليم والشرطة.