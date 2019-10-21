إيهاب جلال: حققنا فوزا مهما قبل مواجهة بطل سيشل بالكونفدرالية

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن الفريق لازمه التوفيق خلال مباراته أمام إف سي مصر والتي انتهت بفوز المصري بهدفين دون رد والتي أقُيمت مساء اليوم الأثنين على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقال جلال في تصريحات إدلى بها عقب نهاية المباراة إن الفريق عاد إلى مسيرة الانتصارات التي غابت عنه لمباراتين متتاليتين أمام كل من الاتحاد والمقاصة، معرباً عن سعادته بالفوز التي تم تحقيقه م قبل المواجهة المرتقبة بذهاب دور الملحق من الكونفدرالية والتي تجمعه بمضيفه كوت دي أور بطل سيشل.

وأضاف:" شاهدت تسجيل لمباراة كوت دي أور أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا ووضعت من خلاله اليد على نقاط القوة والضعف بهذا الفريق".

وأتم:" لاعبو المصري جاهزون لتلك المواجهة والتي يسعى من خلالها الفريق لحسم تأهله مبكراً إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية".