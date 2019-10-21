تقدم موراليس بانتخابات الرئاسة في بوليفيا

من المتوقع أن يفوز الرئيس البوليفي إيفو موراليس في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، حيث حصل على 7ر45 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي كارلوس ميسا على 3ر37 بالمئة، وفقًا للنتائج الأولية التي أوردتها صحيفة "إل ديبر " اليومية.

وفاز موراليس حتى الآن بثلاث فترات رئاسية من الجولة الأولى.

يشار إلى أنه في هذه الانتخابات، إذا لم يحصل أي مرشح على نسبة 50 بالمئة على الأقل في الجولة الأولى، أو 40 بالمئة بفارق 10 بالمئة عن المرشح الذي يحل في المركز الثاني، سيواجه المرشحان الرئيسيان بعضهما البعض في جولة إعادة يوم 15 ديسمبر المقبل.