المرصد السوري: القوات الأمريكية تواصل انسحابها من قواعدها العسكرية شمال البلاد

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الأمريكية، المنضوية ضمن التحالف الدولي، تواصل انسحابها من مواقعها وقواعدها العسكرية شمال سوريا.

وذكر أن رتلا عسكريا تابعا للقوات الأمريكية شوهد وهو يغادر الأراضي السورية عبر معبر سيمالكا الحدودي مع العراق أمس الأحد.

وذكر أن نشطاء مدنيين رفعوا لافتات باللغة الإنجليزية أثناء مرور الرتل المنسحب تنديدا بالموقف الأمريكي، جاء في إحداها "لقد خنتم الكرد، سيلعنكم التاريخ والأجيال القادمة، كيف ستخبرون أطفالكم بأنكم تركتكم حلفاءكم الكرد ليُقتلوا على أيدي الأتراك".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صرح أمس، بأن كل القوات الأمريكية التي ستغادر سوريا ستتوجه إلى غربي العراق وفقا للخطة الحالية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تستبعد فكرة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا من داخل العراق.