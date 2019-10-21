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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الاثنين، 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة واحدة ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وهما السفينة INEBOLU وجنسيتها مالطا والتى يبلغ طولها 103متر والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 6000 طن صودا كاوية من الميناء.

واستقبل الميناء السفينة SAFI وجنسيتها توجو والتى يبلغ طولها 92 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3400 طن رخام من الميناء، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن.