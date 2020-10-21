الاتحاد الأوروبي ينظم الورشة السنوية لبرنامج تعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه

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نظم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، اليوم، الورشة السنوية لبرنامج "دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه"، على هامش فعاليات الأسبوع الثالث.

وبحسب بيان الصادر عن البرنامج، فقد ناقشت الورشة "الإنجازات" الرئيسية للبرنامج، والتي تهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة في مصر والمتعلقة بقطاع المياه، واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وبرنامج "دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه" يهتم بتنفيذ الاستراتيجية القومية لإدارة المياه 2037، وقد ساهم في توفير ورش وبرامج تدريب لأكثر من 3 آلاف موظف في القطاع، ودعم تحديث استراتيجية إدارة المياه 2037، وكذلك إنشاء خارطة طريق مالية متكاملة.

كما ساهم البرنامج في إطلاق المسابقة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه لرفع الوعي بدور الأفراد في الحفاظ على موارد مصر البيئية.

وتواصلت يوم الثلاثاء، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته الثالثة، والتي تعقد في الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس الجمهورية.