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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الاحمر، من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وبندقية ضغط وكمية من الأدوية والمكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون بقيمة 1.2 مليون جنيه.

وأفاد بيان صادر عن جمارك سفاجا - اليوم الأربعاء - بإنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة تم الإشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 12 من الركاب المصريين القادمين .

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود طبنجة و2 خزنة و14 طلقة وبندقية ضغط هواء و4 قطع سلاح أبيض و 36 كرتونة سجاير بولمان و1003 عبوات أدوية بشرية منها، ومكملات غذائية متنوعة و572 عبوة وأدوات لمستحضرات التجميل، مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و134 ألفا و 556 جنيها.

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.