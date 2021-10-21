أعلن الحساب الرسمى لمتحف "مدام توسو" العالمي، بمدينة لندن، تجهيز تمثال للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كما شارك صلاح جمهوره بفيديو عبر منصته الرسمية على تويتر للاستعدادات الخاصة بتجهيز التمثال.

وذكر الموقع الرسمي للمتحف أنهم سعداء جدا بذهاب صلاح إليهم: "يعتبر النجم العالمي أحد أفضل اللاعبين في العالم، فقد اقتطع وقتًا من جدول أعماله المزدحم لحضور جلسة مع فنانينا حيث تم التقاط مئات القياسات الدقيقة والصور المرجعية، سيستمر مو وفريقه في العمل بشكل تعاوني معنا طوال عملية إعداد التمثال".

بينما علق صلاح قائلا: "أنا متحمس جدًا للعمل مع فناني مدام توسو في أول شخصية لي على الإطلاق في هذا المتحف".

ماهو متحف مدام توسو؟

تأسس متحف مدام توسو للشمع من قبل ماري توسو، وهي من مواليد ستراسبورغ، تعلمت فن النحت من صاحب عمل والدتها، الدكتور فيليب كورتيوس، وهو نحات ماهر في فن نمذجة الشمع.

كانت أول منحوتة توضع في المتحف لـ ليونغ ماري كانت للكاتب الفرنسي فرانسوا فولتير، وصنعتها ماري في سن 16، بحسب الموقع الرسمي للمتحف.

خلال الثورة الفرنسية، سُجنت مدام توسو، وفي هذه المرحلة صنعت أقنعة الموت للنبلاء الذين تم إعدامهم، كان يستغرق الأمر ستة أشهر وأكثر.

يتم دعوة الشخصيات إلى المتحف للجلوس والحصول على قياسات الجسم الصحيحة، وإذا كان الشخصية تاريخية أو توفت، فسيقوم فريق من الباحثين بفحص مئات الصور وحفرها والحصول على القياسات من خلالها.

تتوفر عناية خاصة بمتحف مدام توسو، حيث يتم غسل شعر جميع المنحوتات الشمعية المعروضة وتعديل الماكياج بانتظام، وهناك فريقان للصيانة يقومان بفحص كل رقم يوميًا قبل افتتاح المتحف.

تعرض متحف توسو لحريق في عام 1925 وفقدت العديد من التماثيل، ولكن لحسن الحظ ظلت جميع القوالب سليمة وتم إعادة إنشاء العديد من القطع المتضررة.

كما تعرض متحف مدام توسو لقصف بقنبلة في عام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية، دمرت القنبلة أكثر من 350 قالبًا للرأس، ودمرت دار سينما كانت جزءًا من المتحف في ذلك الوقت.

يقع أول فرع خارجي لمدام توسو في أمستردام، تم افتتاحه في عام 1970، ويوجد حاليًا 21 فرع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ستة في الولايات المتحدة ومتاحف في بكين وطوكيو وسيدني، أستراليا.

الجدير بالذكر أن هذا المتحف قد أعد تماثيل لكل من كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، كما يضم أكثر من 250 منحوتة شمعية لمشاهير وقادة العالم.