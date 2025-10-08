 البرلمان الإسباني يقر حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 9:23 م القاهرة
البرلمان الإسباني يقر حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 8:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 8:39 م

صادق البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، على مرسوم حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وأشارت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، إلى أن البرلمان أقر المرسوم بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ويمنع هذا الحظر بيع الأسلحة لتل أبيب وشراء إسبانيا للأسلحة الإسرائيلية بشكل كامل.

ويوم الاثنين الماضي، منعت إسبانيا السفن الأمريكية التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في قاعدتي روتا (قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (إشبيلية).

وفي الأول من سبتمبر، منع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.

كما منعت إسبانيا، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول البلاد، في محاولة أخرى للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

