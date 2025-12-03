رئيس كوريا الجنوبية يشيد بموافقة واشنطن على بناء سول غواصات تعمل بالطاقة النووية

بعد 6 أشهر من توليه منصب رئيس كوريا الجنوبية، طرح لي جاي ميونج مراجعة للتدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة لتعزيز الحوار مع بيونج يانج، بينما أثنى على موافقة واشنطن على بناء سول غواصات تعمل بالطاقة النووية ووصف الأمر بأحد أهم إنجازاته.

لطالما أرادت كوريا الجنوبية الانضمام إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تبني وتشغل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ليكون ذلك في جزء منه رادعا لجارتها المسلحة نوويا إلى الشمال. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر الخطة، واقترح لاحقا أن يتم بناء أصول الجيش المرغوبة بشدة في أمريكا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنه سيكون "صعبا للغاية" بناء الغواصات في حوض سفن فلادلفيا مثلما اقترح ترامب بسبب القدرة الاستيعابية المحدودة للولايات المتحدة سرعة الانتاج البطيئة، مقابل ما وصفه بـ"كفاءة (كوريا الجنوبية) في بناء السفن من الطراز العالمي".

وقال في مؤتمر صحفي في سول في الذكرى السنوية الأولى للمحاولة الفاشلة لسلفه يون سول يول إعلان الأحكام العرفية في البلاد إن بناء الغواصات محليا "سوف يكون الأكثر جدوى اقتصاديا والأسرع والأفضل من المنظور الاقتصادي والعسكري والأمني".