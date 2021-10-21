أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعم الدول العربية لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها وسلطتها الموحدة، وذلك فى البيان الختامى لمؤتمر دعم استقرار ليبيا والذي تستضيفه العاصمة الليبية طرابلس.

وقال وزير الخارجية الكويتي -في كلمته الختامية للمؤتمر- "نؤكد على حق ليبيا في الحفاظ على أموالها وأصولها في البنوك الأجنبية، ونشيد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وبالأخص خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية".

ودعا الوزير الكويتي الأطراف الليبية إلى نبذ أشكال العنف والالتزام بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، قائلا "سعداء ونحن نجوب شوارع طرابلس ونرى الأعلام وهي ترفرف إيذانا بمرحلة جديدة للبلد الشقيق".

كما أكد التزام الكويت بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ودعم كافة أشكال التدخل الخارجي ووقوف بلاده إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.