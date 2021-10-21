محامون تونسيون يحتجون ضد محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري

شارك العشرات من المحامين التونسيين في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، في محكمة تونس العاصمة ضد ملاحقة مدنيين أمام القضاء العسكري.



ويحتج المحامون في وقفتهم ضد إحالة النائب والمحامي سيف الدين مخلوف أمام محكمة عسكرية. وقد دخل مخلوف الذي يقبع في السجن في إضراب عن الطعام منذ أكثر من أسبوع.



وقال محامون وأفراد من عائلته إن وضعه الصحي في تدهور.



وأودع القضاء العسكري مخلوف السجن منذ نحو شهر بتهمة التطاول على القضاء، بعد مشادات كلامية حصلت بينه وبين قاضي في المحكمة العسكرية حينما حضر للدفاع عن أحد المتهمين.



ورفع محامون بأرديتهم السوداء في محكمة تونس العاصمة اليوم لافتات من بينها "لا لعسكرة القضاء" و"الحرية لسيف الدين مخلوف".



وخضع مخلوف قبل إيقافه في وقت سابق إلى جانب نواب آخرين من "ائتلاف الكرامة" والنائب ياسين العياري عن حزب حركة أمل وعمل، إلى التحقيق أمام القضاء العسكري إبان قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان في 25 يوليو الماضي ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب، لاتهامهم في قضايا سابقة.