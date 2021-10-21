التنمية المحلية: 4 دورات جديدة ينفذها مركز سقارة الأسبوع المقبل

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج Spss، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة، ودورة التأهيل للترقى فى الوظائف الإشرافية، فيما تستمر دورة ادارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل 131 متدرباً من جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتى على رأس أولويات الوزارة ، لافتا إلي أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية من خلال قياس مستوي رضا المواطنين المتعاملين معهم فى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد اللواء شعراوى أن تنويع الدورات التدريبية التى تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة تساعد فى الإسراع بالتنمية و تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

من ناحية أخرى احتفل اليوم مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية فى الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية للمحليات والتى ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة، وهى أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis، وإعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط العمرانى إضافة إلى دورة تنمية مهارات القيادة فى مجال التنمية الاقتصادية فى المحليات للإسراع بالتنمية لروساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس مجالس المدن والأحياء واستفاد من الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات.