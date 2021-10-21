وزير موريتاني: سنحقق في عملية إرهابية في مالي باستخدام سيارة تحمل لوحة أرقام موريتانية

قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إن سلطات بلاده ستفتح تحقيقا في ملابسات استخدام سيارة تحمل لوحة أرقام موريتانية في عملية إرهابية داخل الأراضي المالية، مستبعدا أي علاقة لبلاده بهذه العملية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط بعد اجتماع لمجلس الوزراء "العمليات التي تقع في بلدان شقيقة أو مجاورة لا علاقة لنا بها، لكن ما يترتب عنها سنحقق فيه"، متابعا "هذه العملية لم تنطلق من عندنا ولا ضلع لنا فيها ولا علاقة لنا بها".

وكانت وسائل إعلام مالية ووسائل تواصل اجتماعي قد تداولت أمس صورا لإرهابيين قتلهم الجيش المالي في عملية أمنية داخل التراب المالي، وضبطت بحوزتهم سيارة رباعية الدفع تحمل لوحة أرقام موريتانية.