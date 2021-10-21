توقيع عقد استشاري بناء قدرات وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالدقهلية مع المجموعة الاستشارية RAW GROUP

شعراوى: الحكومة مهتمة بسرعة الانتهاء من مشروع تطهير مصرف كيتشنر لتحسين نوعية المياه والأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى الواقعة في نطاقه

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، توقيع عقد الاستشاري الخاص بإنشاء وتأهيل وبناء قدرات وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية من خلال منحة مخصصة من جانب الاتحاد الأوروبى، وذلك في إطار مشروع تنقية وتطهير مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ضمن مكون المخلفات الصلبة.

ووقع على العقد من جانب الوزارة المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وأندروا ويتمنت، مدير المجموعة الاستشارية للموارد والمخلفات (Raw group) وبحضور وفد من مفوضية الاتحاد الاوروبي برئاسة إبراهيم لافيا، الوزير المفوض ومدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية ومصطفى أسعد، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكريستوفر ايدج، استشاري دعم التنفيذ لمشروع كيتشنر والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات والدكتورة ناهد إسكندر مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر.

ومن جهته، قال اللواء محمود شعراوى، إن توقيع هذا العقد يأتى كجزء من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم المشروع والتى تبلغ قيمتها حوالى 8 ملايين يورو.

وأشاد بمستوى التعاون الجيد بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والدعم المستمر الذى يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.

وأكد مواصلة الوزارة لجهودها لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه.

وأضاف أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى تهدف إلى وضع نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة في محافظات الدقهليه والغربية وكفر الشيخ، ويشمل هذا النظام كلا من نظم الجمع ومحطات النقل والفرز وإعادة تدوير المخلفات، ومحطات المعالجة النهائية، موضحا أن هناك وحدتين لإدارة المخلفات بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ وسيتم إنشاء وحدة بالدقهلية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع.

وشدد على الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه، وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحى الآمن بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.

ومن جهته، أكد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على التعاون الوثيق والبناء بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ الناجح والفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وذكر كريستان أن أحد أهم هذه الآثار هو الارتقاء بمستويات الصحة عامة والنظافة لصالح المستفيدين المباشرين وهم سكان تلك المنطقة؛ ما يساهم في توفير جودة حياة أفضل.