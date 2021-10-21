فوز الكندي بروس ليو في مسابقة شوبان الدولية للبيانو في وارسو

فاز عازف البيانو الكندي، بروس ليو "24 عاما" بجائزة مسابقة "شوبان" الدولية للبيانو، في نسختها الثامنة عشرة.

وأعلنت لجنة التحكيم عن قرارها بفوز ليو، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعد فترة طويلة من التشاور في قاعة أوركسترا وارسو الوطنية.

ويشار إلى أن عازف البيانو الشاب ولد بباريس في عام 1997، وتخرج في معهد مونتريال للموسيقى.

ولم يكن الفنان الشاب من المرشحين لفوز عندما بدأت المنافسة في مطلع تشرين أول/أكتوبر، إلا أنه ظل يتحسن من جولة لأخرى.

وقال ليو بعد إعلان قرار فوزه إن المسابقات ساعدت الموسيقيين على التطور، مضيفا أنه على الرغم من قول البعض إن المسابقات ليست جيدة بالنسبة للموسيقيين، إلا أنها في الحقيقة كانت ملهمة بالنسبة له.

ومن المقرر أن يحصل ليو بصفته الفائز بالمسابقة على جائزة مالية تبلغ قيمتها 40 ألف يورو (46 ألفا و575 دولارا).