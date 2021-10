لقي شابان سويسريان حتفهما جراء سقوطهما من جبل ماترهورن، حسبما أعلنت الشرطة أمس الأربعاء.

وكان الشابان قد حاولا تسلق خامس أعلى قمة في سويسرا يوم الثلاثاء ، مستخدمين حبال الآمان.

وسقط الشابان من ارتفاع حوالي 4140 مترا لأسباب لا تزال غير معروفة.

The bodies of the two climbers, born in 1996 and 1997, have been retrieved, police said.

وذكرت الشرطة أنه تم انتشال جثتي المتسلقين /25 عاما و24 عاما/.