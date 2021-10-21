كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع

أجرت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أول اختبار من نوعه، لإطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع.

وانطلق الصاروخ في الساعة الخامسة مساء (0800 بتوقيت جرينتش)، من مركز "نارو" للفضاء، بالقرب من بلدة جوهيونج الساحلية الواقعة جنوبي البلاد. وبثت محطات التلفزيون الكورية الجنوبية عملية إطلاق الصاروخ، على الهواء مباشرة.

ويشار إلى أن الصاروخ الذي يبلغ وزنه 200 طن، والذي من المفترض أن يضع مركبة إطلاق في مدار حول الأرض، هو من نوع "كيه إس إل في – 2". وفي حال نجحت المهمة، سيكون أول صاروخ فضائي يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في كوريا الجنوبية.

وتعتزم حكومة سول إطلاق أقمار صناعية للاتصالات ومسبار قمري، وغيرها، في إطار برنامجها الفضائي خلال الأعوام المقبلة.

وكان قد تم تحديد موعد إطلاق الصاروخ قبل ذلك الوقت بساعة، إلا أنه بحسب وزارة العلوم، فقد كان هناك تأخير بسبب فحص الصمامات الموجودة على الصاروخ.

ويأتي الإطلاق المخطط له وسط توترات بشأن تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة يوم الثلاثاء، وهو الاختبار الأحدث في سلسلة اختبارات من قبل بيونج يانج.