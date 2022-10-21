حزب الله: تدخل السفارات في الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعقد إنجازه

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة اليوم الجمعة، أن تدخل السفارات في الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعقد إنجازه، معتبرا أن من يبحث عن الاستقرار عليه أن يعمل على التوافق بين اللبنانيين.

ورأى الشيخ دعموش، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أن "تدخل السفارات في الاستحقاق الرئاسي يعمق الانقسامات ويعقد إنجاز هذا الاستحقاق ويأخذ البلد إلى الفراغ".

واعتبر أن "من يبحث عن الاستقرار عليه أن يعمل على التوافق والتفاهم بين اللبنانيين، لأن التوافق هو المدخل الأساسي للاستقرار السياسي الذي يحتاجه بلدنا في هذه الظروف الصعبة".

وقال " نحن حريصون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهل الدستورية ولا نريد الفراغ في هذا الموقع الذي يمثل رأس الهرم في الدولة، لكننا نريد رئيسا وطنيا وشجاعا أولويته مصلحة البلد لا رئيسا تابعا أولويته استرضاء السفارات، فالسفارات لا تصنع رئيسا وطنيا يعمل لمصلحة البلد بل رئيسا تابعا يقدم مصلحة الخارج على مصالح الوطن".

وشّدد على أن "لبنان بحاجة الى استقرار ‏سياسي ودستوري ليتمكن من الاستفادة من الثروة النفطية والغازية ومن معالجة أزماته في ظروف ملائمة، مؤكدًا أن مدخل ‏ذلك هو إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات".

ولفت إلى أن "حزب الله يبذل جهودا حثيثة لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة، ‏ويريد للحكومة أن تتشكل اليوم قبل الغد من أجل أن تتفرغ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها اللبنانيون".

ورأى أن "المقاومة أثبتت مجددا أنها قوة حقيقية للبنان وعامل أساسي من عوامل استقراره وتحصيل حقوقه"، مضيفاً "كما لعبت دورا أساسيا في انتزاع حقوق لبنان النفطية والغازية ،ستلعب دورا أساسيا في حماية هذه الحقوق وتحصينها من النهب والسرقة، وضمان تنفيذ التفاهم بما يسمح للبنان باستخراج ثرواته النفطية والغازية بلا قيود، والاستفادة منها لإنعاش الاقتصاد الوطني".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر الحالي.

وعقدت حتى الآن ثلاث جلسات نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية لم تنجح في انتخاب رئيس جديد.