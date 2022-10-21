السعودية والصين يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومسؤول الطاقة الوطنية في الصين "جانج جيان هوا"، حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، حيث أشار الجانبان إلى أهمية استمرار تبادل الآراء بين البلدين بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميا، مؤكدين استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكدا أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار لسوق البترول التي تواجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة، منوهين بأن المملكة تظل الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين.

وناقش الجانبان التعاون والاستثمار المشترك في دول مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.

واتفقا على التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية، مؤكدين أهمية التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي مجال الهيدروجين النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير.