5500 شخص يشاركون في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في دوسلدورف غربي ألمانيا

شارك عدة آلاف من الأشخاص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرة يقدر بـ5500 شخص.

وكُتِب على إحدى اللافتات عبارة "من أجل السلام والعدالة وكرامة الإنسان في فلسطين"، فيما كُتِب على لافتة أخرى عبارة "ضد الحرب والعنف والعدوان في غزة"، وكان العديد من المشاركين في المظاهرة يلوحون بعلم فلسطين.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة إن عدد الأشخاص الذين انضموا إلى المظاهرة أكبر بكثير من العدد الذي تم تسجيله، ولفتت إلى أن المظاهرة خلت من وقوع حوادث حتى بعد الظهر، وفي ذات السياق، قال مصور صحفي تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن كل شيء سار بشكل سلمي إلى حد كبير، ورافقت الشرطة موكب المظاهرة بقوات كبيرة.

وشهدت قطاعات واسعة من ولاية شمال الراين ويستفاليا (عاصمتها دوسلدورف) اليوم العديد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وكان هناك بعض المظاهرات المضادة، حيث كانت هناك مظاهرات على سبيل المثال في كل من كولونيا ومونستر وبيلفيلد ومدن أخرى.

وأفادت الشرطة بأن نحو 1000 شخص شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مونستر مشيرة إلى أن عدد من تم تسجيل مشاركتهم في هذه المظاهرة كان يبلغ 50 شخصا فقط.

وفي نفس الوقت، كانت هناك مسيرة مؤيدة لإسرائيل شارك فيها نحو 700 شخص تحت شعار "تحالف عمل ضد كل معاداة للسامية".

وذكرت الشرطة أنه لم تحدث مصادمات لكن قائد التجمع المؤيد لفلسطين ونائبه رددا شعارات مخالفة للقانون وقالت إنه نظرا لأنهما رفضا الانصياع لنصائح التخلي عما يفعلونه، فإنها احتجزت الاثنين لفترة مؤقتة تجنبا لوقوع المزيد من الجرائم، وأنها عادت وأطلقت سراحهما بعد انتهاء المظاهرة. وأضافت الشرطة أن موكب المظاهرة واصل السير رغم القبض على هذين الشخصين.