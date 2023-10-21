مبعوث الصين للشرق الأوسط: علينا استئناف عملية السلام لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

قال مبعوث الصين للشرق الأوسط تشاي جون، إن «الوضع حاليًا في غزة خطير جدًا»، لافتًا إلى أن «المجتمع الدولي عليه حشد قواته وبذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار وأعمال العنف والقتال».

وشدد في تصريحات خاصة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، على أهمية وقف إطلاق النار والقتال؛ لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإيجاد حل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية.

وتوجه بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على عقد قمة القاهرة للسلام، والتي وصفها بـ«المهمة جدًا».

وأكد أن «الموقف الصيني من القضية الفلسطينية ثابت وواضح»، منوهًا أن «التأخر في إيجاد حل للقضية منذ عشرات السنوات، السبب الجذري للوضع الحالي».

وأضاف: «تدل الظروف الحالية على أن الشغل الشاغل هو وقف إطلاق النار والقتال، وعدم توسيع نطاق نيران الحرب، ففي الوقت الذي نقدم مساعدات إنسانية لأبناء فطاع غزة، علينا تجنب حدوث كوارث إنسانية أكبر».

ونوه بأن «العنف والعنف المضاد لا يؤديان إلى مخرج للمشكلة، كما أن الطريق العسكري لا يؤدي إلا لدوام الصراع»، مشددًا على أهمية العودة إلى حل الدولتين، واستئناف عملية السلام لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.