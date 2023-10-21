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قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، إن دول المنطقة عليها المساهمة في تهدئة الأوضاع في غزة وتسهيل وصول المساعدات.

وأضاف في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحظى باهتمام إقليمي ودولي واسعين، اليوم السبت، أنه يجب العمل على مواجهة التحديات العصيبة التي تواجهها المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده ستتعاطى مع الأزمة، باعتبار أن ما سماه الإرهاب يمثل تهديدا للجميع.

ولفت إلى أن بلاده تشجب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، موضحا أن الحركة لا تمثل القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين وحماية البنية التحتية، مؤكدا الحاجة للإفراج الفوري عن «الرهائن»، في إشارة إلى الأسرى لدى حماس.

ودعا للعمل على حل الدولتين وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وهو الخيار الوحيد لحل الأزمة.

وشدد على ضرورة وقف الحرب الراهنة منعا لامتداد الأزمة لدول المنطقة، مؤكدا أن الصراع الحالي يمثل تهديدا للأمن الدولي، ما يتطلب ضرورة توجيه الأنظار إليه.

وشدد على ضرورة التعامل السياسي مع الأزمة الراهنة كونها ليست إقليمية لكنها لها تهديد مباشر على الوضع العالمي.

ونوه بأن مصر والأردن تعملان بقوة لحل هذا الصراع، مثمنا تحديدا جهود القاهرة لكونها مهد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتبحث القمة، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.