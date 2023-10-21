قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن العالم كله سيلتف حول الرواية الفلسطينية، لو هناك التفاف عربي في المقام الأول حول القضية الفلسطينية ومطالبها المتمثلة في إنهاء الاحتلال كأساس لتحقيق السلام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الدعم والإسناد العربي حجر الزاوية في قوة الموقف الفلسطيني، إلى جانب ثبات الشعب الفلسطيني وصموده.



ولفت إلى أن الدعم والإسناد العربي تحقق في أبهى وأقوى صورة خلال فعاليات قمة القاهرة للسلام، التي جاءت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكمل: «عندما يتوفر توافقًا وإجماعًا عربيًا على دعم القضية وتبني الموقف والرؤية الفلسطينية، فالعالم لن يجد سوى أن يقف مساندا للموقف الفلسطيني؛ المطالب بضرورة إنهاء الاحتلال كأساس لتحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع».







وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.



وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.