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تحركت سيارات تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني وشاحنات، داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بالتزامن مع تحركات شاحنات المساعدات من الجانب المصري.

وقالت قناة الجزيرة، إن الشاحنات الفلسطينية ستعمل على تفريغ حمولات الشاحنات المحملة بالمساعدات والتي دخلت من المعبر من الجانب المصري.

وفي وقت سابق، بدأ دخول الشاحنات من معبر رفح المصري، إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية التي بثت لقطات في هذا الصدد.

وقالت القناة، إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات للمواطنين في قطاع غزة.

وكانت القناة قد أفادت في وقت سابق، بأن أولويات دخول معبر رفح تتركز على المساعدات الطبية الطارئة.