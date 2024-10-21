زيلينسكي يدعو إلى رد على مساعدات كوريا الشمالية العسكرية إلى روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يمثل تصعيدا جديدا في حرب موسكو العدوانية ضد بلاده.

وأضاف زيلينسكي في رسالته المسائية عبر الفيديو:"يجب أن نرد ونتصدى. لا يجب أن نسمح للشر بالتزايد أكثر".

وقال:"إذا بقي العالم صامتا الآن، وواجهنا جنودا كوريين شماليين على الجبهة بنفس القدر الذي نتصدى فيه للمسيرات، فلن يعود ذلك بالنفع على أي أحد في العالم وسيتسبب هذا في تمديد الحرب فقط".

يشار إلى أنه لطالما نفت موسكو وعلى مدار أيام التقارير الواردة من كوريا الجنوبية وأوكرانيا، التي تعتمد أيضا على صور الأقمار الصناعية، حول انتشار مزعوم لما يصل إلى 12 ألف جندي كوري شمالي في روسيا. ولم يؤكد أي من مسؤولي حلف شمال الأطلسي "ناتو" أو أالولايات المتحدة أن كوريا الشمالية ترسل جنودا لدعم روسيا.

ويشمل التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية علاقات عسكرية وثيقة وكذلك المساعدة المتبادلة في حال تعرض أي منهما لهجمات خارجية.

ويمكن نشر هؤلاء الجنود في الدفاع عن منطقة كورسك الروسية، التي تعرضت للاجتياح من قبل أوكرانيا. ومنذ بداية أغسطس/آب، احتلت كييف عشرات المواقع في منطقة كورسك.

وأشار زيلينسكي إلى هذا التعاون على أنه "تحالف خبيث" و"تعاون خطير" بين روسيا وكوريا الشمالية. وأوضح أن مستوى عدم الاستقرار والتهديد قد يزيد بشكل كبير بمجرد أن تتعلم كوريا الشمالية تكتيكات الحرب الحديثة.

وحث زيلينسكي حلفاء أوكرانيا على أن يكون لديهم رد جاهز، حيث إن دخول دولة أخرى في الحرب يمثل تهديدا جديدا. وحتى الآن، استخدم بوتين بشكل أساسي دولة بيلاروس المجاورة كمنطقة إنطلاق لحربه.

وأكد زيلينسكي أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل عادل وبأسرع ما يمكن. وتتصدى أوكرانيا للحرب العدوانية الروسية بمساعدة عسكرية غربية لمدة تقارب الألف يوم.