مصدر رفيع المستوى: مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة

قال مصدر رفيع المستوى، إنّ مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية، مساء الاثنين، في تصريح للمصدر بشأن الأوضاع التي تشهدها المنطقة من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وكثيرًا ما تحذر مصر من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وما يثيره من تهديدات بإتساع رقعة الصراع في المنطقة على نحو يفتح الباب أمام فوضى شاملة.

وفي وقت سابق من الاثنين، أدان بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والتسبب فى كارثة إنسانية فى القطاع ولبنان.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرجارد، تم خلالها مناقشة مُجمل العلاقات الثنائية وكذلك التطورات فى الشرق الأوسط في ظل التصعيد المتسارع بالمنطقة.

وشدد عبدالعاطي، على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بدون شروط، مشيدًا بالدور الإنساني الهام الذي تلعبه السويد في دعم وكالة الأونروا، معرباً عن استنكاره الشديد للمساعي الاسرائيلية لتقويض عمل الأونروا.

كما أكد الوزير عبدالعاطي، أن السلام والأمن والاستقرار لن يتحقق بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.