بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يعد إجراءات وقيودا تجارية حال فوز ترامب بالانتخابات

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي أعد إجراءات في حالة نشوب حرب تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضحت المجلة نقلا عن مصادر: "أعد الاتحاد الأوروبي خطة استجابة في حالة نشوب حرب تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تحدث إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وصرح دبلوماسي أوروبي أن "دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ إجراءات ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما على سلع الاتحاد الأوروبي بسرعة وبشكل ملحوظ".

وقال دبلوماسي أوروبي آخر إن "أعضاء الاتحاد الأوروبي يقومون بتنسيق استراتيجيتهم، بقيادة المفوضية الأوروبية، ويعتقدون أنه كلما كان ردهم أقوى على الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية، تمكنوا بشكل أسرع من جلب ترامب إلى طاولة المفاوضات"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يعكف على تطوير استراتيجية تجارية في حال إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تتضمن إمكانية فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية في حالة فشل المفاوضات بشأن تحسين التجارة مع واشنطن.

وأضافت الصحيفة أنه "من المقرر أن تبدأ المفاوضات مع ترامب قبل أن يتولى منصبه رسميا في حال فوزه بالانتخابات. ويريد ممثلو الاتحاد الأوروبي أن يناقشوا معه قائمة محتملة للمنتجات الأمريكية التي يمكن للكتلة شراؤها بكميات كبيرة".

وعلقت نائبة رئيس الشؤون الأوروبية في غرفة التجارة الأمريكية، مارغوري تشورلينز، على إعداد إجراءات الاتحاد الأوروبي، واصفة ذلك بأنه "ليس مفاجئا".

في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، رسوما جمركية على صادرات الصلب والألومنيوم، ورد الاتحاد الأوروبي بقيود مماثلة على بعض الشركات الأمريكية، وفي عام 2021، اتفق الطرفان على التعليق المتبادل للتدابير المتعلقة بالسلع المتضررة وإيجاد حل مقبول للطرفين. وكان تعليق الرسوم ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2023.

وأعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر 2023 تمديد تعليق التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين حتى نهاية عام 2025.