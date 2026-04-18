اقترب بايرن ميونخ من التتويج بلقب الدوري الألماني، عقب خسارة بوروسيا دورتموند أمام هوفنهايم بنتيجة 2-1، في الجولة 30 من المسابقة.

وتُعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي لدورتموند في الدوري الألماني، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-0.

وجاء ترتيب قمة الدوري الألماني كالتالي:

1- بايرن ميونخ برصيد 76 نقطة من 29 مباراة.

2- بوروسيا دورتموند برصيد 64 نقطة من 30 مباراة.

3- شتوتجارت برصيد 56 نقطة من 29 مباراة.

وتتبقى 4 جولات فقط على نهاية الدوري الألماني. وفي حال افتراض خسارة بايرن ميونخ جميع مبارياته المتبقية (5 مباريات)، وفوز دورتموند بجميع مبارياته الأربع، سيصبح الترتيب كالتالي:

1- بايرن ميونخ برصيد 76 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند برصيد 76 نقطة.

وفي هذه الحالة، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، حيث يمتلك الفريق البافاري حاليًا فارق أهداف يصل إلى +78، مقابل +30 فقط لدورتموند، ما يعني أن الأخير سيحتاج إلى تسجيل 48 هدفًا خلال الجولات الأربع المتبقية، دون استقبال أي أهداف، وهو أمر شبه مستحيل.

وينطبق هذا السيناريو فقط في حال تساوي الفريقين في عدد النقاط، وهو ما يتطلب فوز دورتموند بجميع مبارياته، مقابل خسارة بايرن لكل مبارياته وعدم تسجيله لأي أهداف، وهو سيناريو صعب للغاية، خاصة أن بايرن تأهل مؤخرًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

وقد يحسم بايرن ميونخ اللقب مبكرًا، بعيدًا عن هذه الحسابات المعقدة، حال فوزه أو حتى تعادله مساء الأحد أمام شتوتجارت، ضمن منافسات الجولة 30.

وينص نظام الدوري الألماني على أنه في حال تساوي فريقين في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى المعايير التالية:

1- فارق الأهداف

2- عدد الأهداف المسجلة

3- نتائج المواجهات المباشرة (الذهاب والإياب)

4- عدد الأهداف خارج الأرض في المواجهات المباشرة

5- إجمالي الأهداف خارج الأرض

6- في حال استمرار التساوي، تُقام مباراة فاصلة على ملعب محايد