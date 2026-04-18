حزب الله ينفي علاقته بحادث الاعتداء على اليونيفيل في بلدة الغندورية بجنوب لبنان

نفى حزب الله اللبناني، في بيان اليوم السبت، علاقته بحادث الاعتداء على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في بلدة الغندورية بجنوب لبنان، مستغرباً المواقف التي سارعت إلى رمي الاتهامات جزافاً.

ونفى حزب الله علاقته بالحادث الذي وقع مع قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية-بنت جبيل، داعياً إلى "توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسؤوليات حول الحادث بانتظار تحقيقات الجيش اللبناني لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل".

واستغرب الحزب "المواقف التي سارعت إلى رمي الاتهامات جزافاً، في وقت تغيب فيه هذه الجهات ولا يُسمع لها صوت عندما يعتدي العدو الإسرائيلي على قوات اليونيفيل".

وشدّد حزب الله على "استمرار التعاون بين الأهالي واليونيفيل والجيش اللبناني"، مؤكداً "ضرورة التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل في تحركاتها، لاسيما في هذه الظروف الدقيقة".

وكانت دورية تابعة لـاليونيفيل قد تعرضت لإطلاق نار صباح اليوم السبت في بلدة الغندورية بجنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الدورية وجرح ثلاثة آخرين.

وأعلنت "اليونيفيل" أنها باشرت "تحقيقاً لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي. وتشير التقييمات الأولية إلى أن إطلاق النار جاء من جهات غير حكومية (يُزعم أنها حزب الله)".