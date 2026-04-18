 مصر و9 دول تدين إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى بـ أرض الصومال
السبت 18 أبريل 2026 5:54 م القاهرة
مصر و9 دول تدين إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى بـ أرض الصومال

هايدي صبري
نشر في: السبت 18 أبريل 2026 - 5:39 م | آخر تحديث: السبت 18 أبريل 2026 - 5:40 م

أدان وزراء خارجية مصر، والصومال، والسودان، وليبيا، وبنجلاديش، والجزائر والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، وتركيا، وإندونيسيا، بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى “أرض الصومال”، باعتباره انتهاكاً صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت.

ويؤكد الوزراء رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشددين على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي.

كما يؤكد الوزراء أن مثل هذه الإجراءات تُعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.

