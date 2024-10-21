انطلاق فاعليات البرنامج الرئاسي أهل مصر في شمال سيناء

انطلقت أولى فاعليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية «أهل مصر»، على مسرح قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وأحمد السهم منسق عام البرنامج الرئاسي لأهل مصر بوزارة الشباب والرياضة، وخالد مكاوي مدير ادارة تنمية الشباب، والقيادات التنفيذية.

وتتضمن الفاعليات، عددا من الفقرات الفنية المتنوعة للمشاركين من أبناء المحافظات الحدودية، بجانب محاضرة للدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرنامج "أهل مصر" وتسعى إلى تطويره وتوسيع نطاقه ليضم المزيد من الشباب، وتهدف إلى تعزيز التواصل المستمر مع أبناء المحافظات الحدودية.

وأوضح أن هذه تعتبر فرصة كبيرة للشباب للتعرف على ثقافات مختلفة وتوسيع آفاقهم، وتعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التفاعل الإيجابي بين أبناء الوطن؛ مما يعزز الوعي والانتماء الوطني لدى الشباب، ويساهم في تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات ورحلات "أهل مصر".