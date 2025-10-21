سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن 693 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.

وسجلت السنوات الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات الأقصى تحت مسمى "السياحة الدينية"، حيث بلغ عددهم نحو 9820 مستوطنًا خلال موسم الأعياد اليهودية الأخيرة.

وتجاوز إجمالي اقتحامات بعض الفترات 5,040 مستوطنًا، وسط حماية مكثفة من قوات الاحتلال التي منعت المصلين من التحرك بحرية.