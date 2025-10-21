بريطانيا تقرر حذف هيئة تحرير الشام السورية من قائمة المنظمات الإرهابية

قررت الحكومة البريطانية حذف «هيئة تحرير الشام» السورية من قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك في إطار تعزز التعاون مع الحكومة الجديدة، ودعم الأولويات الخارجية والداخلية للمملكة المتحدة، من مكافحة الإرهاب وتدمير الأسلحة الكيميائية.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، مساء الثلاثاء، إن القرار سيدعم التزام الحكومة السورية بمهمة مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشارت إلى أنه يدعم كذلك التعاون الوثيق مع سوريا، للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت أن هذا القرار يتماشى مع الإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، بإزالة هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي يوليو الماضي، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الذي قاد المعارضة المسلحة للإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، من قوائمها لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية».

وتولت «هيئة تحرير الشام» قيادة العمليات العسكرية وفصائل المعارضة في عملية «ردع العدوان» التي قادت إلى الإطاحة بالأسد، وكانت تعتبر أقوى فصيل في سوريا.

ومرت هيئة تحرير الشام بتحولات كبيرة في السنوات الماضي، حيث تأسست عام 2012 باسم «جبهة النصرة»، وكانت مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ثم أعلنت فك ارتباطها عنه عام 2016، وغيّرت اسمها إلى جبهة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام.