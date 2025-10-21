صندوق النقد الدولي يسمح لباكستان بشراء القمح لتكوين مخزون استراتيجي

قال أحمد عمير منسق شئون الزراعة في مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف، إن صندوق النقد الدولي وافق على قيام بلاده بشراء كميات من القمح من المزارعين الباكستانيين؛ لتكوين مخزون استراتيجي دون تحديد حد أقصى للمخزون.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تربيون" الباكستانية، عن عمير القول: "السعر المعلن رسميا البالغ 3500 روبية (12.37 دولار) لكل 40 كيلوجراما ليس سعر دعم ثابتا ولكنه سعر استرشادي مرتبط باتجاهات السوق الدولية وقابل للمراجعة.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أنه في اليوم السابق، صرح مكتب رئيس الوزراء، بأن الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية ستشتريان بشكل مشترك 6.2 مليون طن من القمح بسعر 3500 روبية. وقال عمير إن صندوق النقد الدولي وافق على السماح بهذه المشتريات لإعادة بناء احتياطيات القمح في البلاد.

يذكر أن صندوق النقد قرر في سبتمبر من العام الماضي منع الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم في باكستان من التدخل في أسواق السلع.

وقد أدى حظر جميع الحكومات من القيام بعمليات الشراء إلى انهيار أسعار القمح، حيث انخفضت إلى 2200 روبية لكل 40 كيلوجرامًا من ذروتها البالغة حوالي 5500 روبية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قرار شراء 6.21 مليون طن من القمح، والذي يتطلب 542 مليار روبية، يعتبر "احتياطيا استراتييًا"، قال عُمير، إن تحديد مستويات الاحتياطي الاستراتيجي الوطني يعود للسلطة التقديرية للبلاد.

ويمكن لموافقة صندوق النقد الدولي على شراء القمح، أن تنقذ برنامج قروض الصندوق لباكستان الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، حيث وصف صندوق النقد الدولي، إصلاحات أسواق السلع بأنها أحد النجاحات الرئيسية للبرنامج الذي استمر عامًا ونصفًا.