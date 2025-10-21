شهدت سماء العاصمة بيروت وجنوب لبنان، الثلاثاء، تحليقا مكثفا لطيران إسرائيلي مسير، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"تحليق متواصل للطيران الحربي المسير المعادي على علو منخفض جدا، في أجواء بيروت منذ قبل الظهر، وصولا إلى أجواء الضاحية الجنوبية".

وأشارت إلى أن مسيرات إسرائيلية حلقت بكثافة وعلى ارتفاع منخفض في أجواء مدينة صيدا جنوب البلاد.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن أجواء بيروت وضواحيها تشهد منذ الصباح تحليقا كثيفا للطيران المسيّر الإسرائيلي.

وفي أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

وفي نوفمبر 2024 توصل "حزب الله" وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الأخيرة تواصل خرقه واحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.