توروب يستقر على الاحتفاظ بأيمن محمد بعد محاولات مسئولي الأهلي

استقر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على الاحتفاظ بعنصريين مصريين فقط، في جهازه المعاون، خلال الفترة القادمة.

ونجح مسئولو الأهلي في إقناع ييس توروب في الاحتفاظ بأيمن محمد، محلل الأداء المصري في جهازه المعاون، ليكون العنصر المصري الثاني، بعد عادل مصطفى، المدرب المساعد.

وأجرى عدد من مسئولي النادي الأهلي، بقيادة وليد صلاح الدين، مدير الكرة محاولات لإقناع الدنماركي، ييس توروب بإجراء تغييرات على جهازه المعاون، كي يضم عدد من العناصر المصرية.

وحاولت إدارة الأهلي إضافة أمير عبد الحميد في الجهاز الفني المعاون لتوروب، كمساعد لمدرب حراس المرمى الجديد، بجانب استمرار أيمن محمد محللًا للأداء مع الوافد الجديد لذلك المنصب، الدنماركي، نيكولاس أوربيك.

وجاءت محاولات الأهلي من أجل توزيع المهام على جميع أفراد الجهاز المعاون، وكذلك لإكساب العناصر المصرية الخبرة من نظرائهم الأجانب، إلا أن توروب قرر الاحتفاظ بأيمن محمد فقط، مع توجيه الشكر لأمير عبد الحميد.