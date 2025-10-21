نائب ترامب: متفائل بشأن صمود وقف إطلاق النار في غزة

أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الثلاثاء، عن تفاؤله الكبير بشأن "صمود" وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن تركيا يمكن لها أن تلعب دورا بناء في الاتفاق.

وأضاف فانس، الذي يزور إسرائيل، أن هناك مركز قيادة في تل أبيب يراقب تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إسرائيل سيتعين عليها الاتفاق بشأن نوع القوات التي ستكون على الأرض في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وأوضح أن تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة تسير بشكل أفضل من المتوقع.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، في وقت سابق الثلاثاء، وسط جهود أمريكية لتثبيت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.