أوقاف السويس تنظم ندوات حول الحفاظ على الممتلكات العامة ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

نظمت مديرية أوقاف السويس اليوم، ندوات علمية كبرى بعنوان "تخريب الممتلكات العامة والتعدي عليها إفساد في الأرض وخيانة للدين والوطن"، وذلك في إطار البرامج الدعوية والعلمية لنشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وتناولت الندوات، التي حاضر فيها عدد من الأئمة، أهمية الحفاظ على المنشآت العامة، وفي مقدمتها المدارس والحدائق، باعتبارها منافع مشتركة تمثل الوجه الحضاري للوطن، مؤكدين أن صون هذه الممتلكات واجب ديني ووطني يعكس وعي الإنسان وانضباط سلوكه، وأن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الإعمار والبناء ونفع الناس لا إلى الإفساد أو الإهمال.

وأوضحت المديرية أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة دعوية متكاملة تُنفذ أسبوعيًا من خلال برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، بهدف تعزيز دور المسجد كمؤسسة دعوية وتربوية مؤثرة في المجتمع، ونشر القيم الأخلاقية والسلوكية التي تحافظ على مقدرات الوطن وتغرس الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة.