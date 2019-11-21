رئيس البرلمان العربي يدين اعتماد إيران سفيرا لميليشيا الحوثي وتسليمه مقر سفارة اليمن في طهران

أعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات اعتماد إيران سفيرًا لميليشيا الحوثي الانقلابية وتسليمه مقر سفارة اليمن في العاصمة الإيرانية "طهران" والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

وأكد "السلمي" -في بيان صحفي اليوم الخميس- أن هذا الموقف الإيراني يُعد خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن اعتراف إيران رسميًا بميليشيا الحوثي الانقلابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يُعدُ سلوكًا عدائيًا وانتهاكًا لسيادة اليمن، محملًا إيران مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في اليمن، وتهديدٍ للسلم والأمن لدول الجوار.

وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة لليمن، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة لليمن في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجدد "السلمي" دعم البرلمان العربي التام للشرعية في اليمن والمعترف بها دوليًا ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.