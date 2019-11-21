 ربيع ياسين: الأوليمبي يحتاج لهذا الثلاثي في الأولمبياد - بوابة الشروق
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ربيع ياسين: الأوليمبي يحتاج لهذا الثلاثي في الأولمبياد

إبراهيم سعيد
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 1:35 ص | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 1:35 ص

كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 عن مرشحيه الثلاثة للانضمام لقائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وصرح ربيع ياسين عبر قناة الأهلي "لابد من تشكيل مثلث هجومي للتفوق في بطولة كبيرة، لأن الشخصية الهجومية يجب أن تفرض نفسها، فالدفاع فقط لن يحقق لنا شيئا".

وأضاف "أرى أن المنتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح و محمود حسن (تريزيجيه) وصانع ألعاب يصنع الفارق في الثلث الأمامي أو بمثابة لاعب وسط ثان بجوار أكرم توفيق، يتولى المهام الهجومية".

وأشار مدرب منتخب الشاب "أرشح صالح جمعة إذا كان لائقا وفي حالته الفنية العالية، وبديله في وجهة نظري، عبد الله السعيد".

واختتم ربيع ياسين تصريحاته "خط دفاع المنتخب الأولمبي وحراسة المرمى جيدان للغاية، وكذلك ظهيرا الجنب رائعان".


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