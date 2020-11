أعلنت منصة نتفليكس عن انطلاق فيلم الأكشن العائلي "WE CAN BE HEROES" في الأول من يناير المقبل، من إخراج Robert Rodriguez، الذي قدم سلسلة الأفلام الشهيرة .Spy Kids

الفيلم تشارك في بطولته بريانكا شوبرا، وتدور أحداثه حول فضائيون يقومون بغزو الأرض وخطف الأبطال الخارقين، حينها يجب أن يتحد أولادهم ويتعلموا كيفية التعاون معاً إذا أرادوا إنقاذ ذويهم والعالم.