الرئيس الروسي يمدد العقوبات المفروضة على الدول الغربية

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريان مفعول الإجراءات التقييدية (العقوبات) المفروضة على الدول الغربية، والتي جاءت ردا على عقوبات غربية فُرضت بحق مؤسسات وأفراد من روسيا.



ووقع الرئيس الروسي اليوم السبت، مرسوما بهذا الشأن، نُشر على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين.



وأشار المرسوم إلى أن بوتين مدد العقوبات الروسية المضادة للعقوبات الغربية حتى 31 ديسمبر 2021، موضحا أنه تم تكليف الحكومة الروسية بضمان تحقيق التدابير الضرورية لتنفيذ المرسوم وتقديم مقترحات لتغيير مدة سريان هذه العقوبات إذا لزم الأمر.



يُذكر أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه اليوم.



وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية وضم القرم في عام 2014.