قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنَّ الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية كان أحد أبرز مخرجات القمة العربية في بغداد.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تم التوصل إليه يعكس وحدة الصف العربي، ورفضه المطلق للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأوضح أنّ القمة تبنت موقفًا عالي السقف يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي، لافتًا إلى أن استخدام إسرائيل لسلاح التجويع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ونوه بأن التأثير الحقيقي على إسرائيل يأتي فقط من الولايات المتحدة، متابعًا: «إذا أرادت واشنطن أن تضغط، يمكن أن يتغير الموقف الإسرائيلي، أما دون ذلك فلن يتوقف العدوان».

وشدد على أن الدعم العربي للمبادرات المصرية والقطرية والأمريكية في ملف التهدئة مستمر، موضحًا أن القضية الفلسطينية لا تزال تتصدر أجندة العمل العربي المشترك، رغم ما يقال عن تراجع الأولويات.