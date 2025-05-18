 اتحاد السلة يفرض عقوبات جديدة على جماهير الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتحاد السلة يفرض عقوبات جديدة على جماهير الزمالك

الشروق
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 6:09 م | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 6:09 م

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، قرار لجنة المسابقات برئاسة الأستاذ محمد فتحي بعقوبة جديدة على جماهير نادي الزمالك، بسبب خروج الجماهير عن النص في ثالث مباريات نصف نهائي الدوري أمام النادي الأهلي. 

وجاء في تقرير مراقب المباراة، أن جماهير نادي الزمالك خرجت عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة، للمباراة الثانية على التوالي.

وقرر اتحاد السلة توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 60 ألف جنيه، مع إبلاغ شركة تذكرتي بمنع الجماهير التي حضرت مباراة الأهلي والزمالك الثالثة في سلسلة نصف النهائي من حضور أي فعاليات أو مباريات لاتحاد كرة السلة لمدة شهرين.

وفي حالة تكرار مثل هذه الأحداث سيتم تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث، قد تصل إلى منع جماهير الزمالك من حضور المباريات.


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