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رئيس ديوان ميركل: لا يمكن تصور الكريسماس بدون أجداد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 10:18 ص

على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الإصابات بكورونا والنقاش حول تشديد الإجراءات، يأمل رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، الاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس" مع العائلة.

وقال براون في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "بالنسبة لي، من غير المعقول ألا يحتفل الأجداد معنا بعيد الميلاد".

وفي الوقت نفسه، ناشد براون المواطنين اتباع العناية الواجبة، وقال: "الأهم من عدد الأشخاص الذين يجتمعون هو أنك تقلل من اختلاطك مسبقا وتتأكد من عدم ظهور أي أعراض على أحد".

وذكر براون أن رغبة المستشارية في أن يكون لكل أسرة اتصال بشخص واحد فقط من أسرة أخرى ليست إلزامية، وقال: "إنها ليست قاعدة، ولكنها دليل للسلوك. إنه نوع من سلوكيات الشتاء".

وتعتزم المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات مناقشة كيفية المضي في مكافحة الجائحة يوم الأربعاء المقبل. وستدور المناقشة حول تمديد القيود السارية منذ بداية هذا الشهر.

ورفض رئيس ديوان المستشارية فكرة تخفيف حماية البيانات بالنسبة لتطبيق تتبع سلاسل العدوى بكورونا بغرض توسيع وظائفه، وقال: "لن نتنازل عن حماية البيانات، نظرا لأنه أداة تطوعية، فنحن بحاجة إلى أقصى قدر من القبول والثقة من المستخدمين... التطبيق يعمل بشكل رائع. إنه يفعل تماما ما ينبغي له وما يحتاجه المواطنون "،

وأشار إلى أنه جرى تحسين وتبسيط التطبيق بعدما أخفق في بداية الأمر في إصدار إشعارات متعلقة بحالات تم ثبوت إصابتها بكورونا.


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