 قمة العشرين.. رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بمزيد من الأموال لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
السبت 21 نوفمبر 2020 7:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

قمة العشرين.. رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بمزيد من الأموال لمواجهة كورونا

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
(د ب أ)
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 6:52 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 6:52 م

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين خلال قمة العشرين إلى تقديم دعم مالي أكبر للمبادرة العالمية لمواجهة وباء كورونا.

وقالت فون دير لاين في كلمتها اليوم السبت إنه ينبغي توفير 5ر4 مليار دولار أمريكي أخرى لمنصة التنسيق العاجل.

وأشارت فون دير لاين إلى ان الأمر يتعلق بإتاحة إجراء اختبارات كورونا ومعالجة المرضى وإنتاج اللقاحات في جميع أنحاء العالم، مضيفة القول: "علينا إظهار التضامن العالمي في هذا الشأن".

وأوضحت فون دير لاين في كلمتها بتقنية الفيديو التي ألقتها في اجتماع رؤساء دول وحكومات قمة العشرين أنها ترغب في التنسيق خلال العام المقبل مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لتنظيم قمة عالمية حول الصحة.

وذكرت فون دير لاين أن هذه القمة ستكون جزءا من الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين.

وأكدت فون دير لاين القول: "سنناقش الدروس المستفادة من الأزمة من أجل حماية أفضل للبشرية من الأوبئة في المستقبل".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك