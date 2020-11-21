 موسم جديد لمسرحية «ديجافو» بمسرح الهناجر - بوابة الشروق
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موسم جديد لمسرحية «ديجافو» بمسرح الهناجر


نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 2:30 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 2:30 ص

يبدأ الموسم الجديد من العرض المسرحي "ديجافو" للمخرج أحمد فؤاد، اليوم السبت 21 نوفمبر، على خشبة مسرح الهناجر للفنون، الذي ينتجه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال.

أوضح أحمد فؤاد، أن المسرح كان مكتمل العدد على مدار 10 أيام متواصلة من العرض، وسط إشادات كثيرة من الجمهور، لافتا إلى أن الموسم الثاني يبدأ من اليوم ويستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل، ثم يتوقف خلال فترة انعقاد مهرجان القاهرة السينمائي، لتعود العروض بعدها من 14 لـ 20 ديسمبر، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

العرض مستوحى من نص سويسرى للكاتب أولفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوي، وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافي السويسري ليتعرف الجمهور المصري على الثقافة السويسرية.

"ديجافو" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، ومن بطولة تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، دعاية محمد ابراهيم، مساعدو الإخراج: أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

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